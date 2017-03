Uutinen

Kymen Sanomat: Karhulan seurakuntakeskuksessa kuullaan tänään Merikantoa ja Sibeliusta Sopraano Miina-Liisa Värelä laulaa tänään kahvikonsertissa Karhulan seurakuntakeskuksessa. Ohjelmassa on muun muassa useita Oskar Merikannon ja Jean Sibeliuksen säveltämiä rakastettuja lauluja. Konsertissa Värelää säestää lied-pianisti Kirill Kozlovski. Värelä on yksi lupaavimmista Suomen lyyris-dramaattisista sopraanoista. Hänellä on urallaan ollut monia oopperarooleja muun muassa Suomen Kansallisoopperassa ja Vilnan Kansallisoopperassa. Värelä on laulanut paljon orkestereiden solistina. Vuonna 2011 hän oli Helsingin juhlaviikkojen nuori bebytantti. Sopraanon lied-ohjelmisto on varsin laaja. Hän voitti Timo Mustakallio laulukilpailun kesällä 2011 Savonlinnan oopperajuhlilla. Kozlovski on menestynyt monissa pianokilpailuissa. Hän esiintynyt omissa soolokonserteissa sekä kamarimuusikkona kansainvälisillä festivaaleilla. Konserttiin on vapaa pääsy. Ohjelmalehtinen maksaa kymmenen euroa ja siihen sisältyy kahvitarjoilu. Konsertin järjestää Kymin seurakunnan musiikkityö. Kahvikonsertissa Karhulan seurakuntakeskuksessa Miina-Liisa Värelä sunnuntaina 26.3. kello 16. Lue koko uutinen:

