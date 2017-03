Uutinen

Kymen Sanomat: E18 ja Museotie mukana Vuosisadan tie -äänestyksessä Suomen Tieyhdistys ja Maaseudun Tulevaisuus etsivät äänestyksellä Vuosisadan tietä. Kilpailun tarkoituksena on muistuttaa tiestön merkityksestä suomalaisen kulttuurin ja elinkeinoelämän historiassa. Täkäläisten hyvin tuntemista teistä mukana on oikeastaan saman tien kaksi eri versiota, nimittäin Turusta Vaalimaalle johtava E18-moottoritie sekä Tallimäki—Virojoki-tie eli maantie 3513. Paikalliset tuntevat maantie 3513:n Museotienä. Kyseinen maantie on osa Turusta Viipuriin johtanutta niin sanottua Suurta rantatietä 1300-luvun lopulta. Vuosisadan tie -äänestys on käynnissä 12. toukokuuta 2017 saakka. Äänestää voit verkossa Maaseudun tulevaisuuden sivuilla. Vuosisadan Tie julkistetaan elokuun lopussa Suomen tieyhdistyksen satavuotisjuhlassa. Lue koko uutinen:

