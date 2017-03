Uutinen

Kymen Sanomat: Ajotietokonetta ei ymmärretä hyödyntää riittävästi Taloudellisemman ajamisen perusperiaatteet ovat samat, kuskin kaasujalalla on kulutuksen kannalta merkittävin rooli. Monetkaan kuskit eivät ymmärrä hyödyntää auton ajotietokonetta oman kulutuksen tarkkailussa. — Ajotietokone kannattaa opetella nollaamaan aina tankkauksen yhteydessä. Tällöin todellista kulutusta on helpompi seurata. Esimerkiksi ruuhkassa seisominen muuttaa auton kulutusta merkittävästi ja tilanteen normalisoituminen kestää pitkään, vinkkaa Suomen Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi. Autokouluissa ekologista ajotyyliä opetetaan ensimmäisestä tunnista lähtien. Suomessa vajaassa sadassa autokoulussa annetaan erityistä EcoDriving-koulutusta, jonka avulla on saavutettu keskimäärin 10 prosentin säästö kulutuksessa. Vuodessa se voi tehdä 200—300 euroa säästöä. Tiitisen autokoulun opettaja Mika Tiitinen muistuttaa, että ajotietokone on lahjomaton. Sen ominaisuuksiin kannattaa tutustua. — Nykyään ajotietokoneet antavat paljon neuvoja ekologiseen ajamiseen esimerkiksi kehottamalla vaihtamaan isommalle vaihteelle, Tiitinen kertoo. Laki velvoittaa autotehtaat ilmoittamaan, paljonko auto kuluttaa seka-ajossa, eli sekä kaupunki- että maantieajossa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/26/Ajotietokonetta%20ei%20ymm%C3%A4rret%C3%A4%20hy%C3%B6dynt%C3%A4%C3%A4%20riitt%C3%A4v%C3%A4sti/2017322052711/4