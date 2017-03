Uutinen

Kymen Sanomat: Uutisen takaa: Poliitikot kunnanjohtajan varjossa Pyhtäällä Edelliset vaalit jakoivat Pyhtäällä valtaa uusiksi palasiksi. Perussuomalaiset nousivat suurten joukkoon. Perinteiset pääpuolueet demarit ja keskusta jäivät kärkikamppailussa kokoomuksen jalkoihin. Vaalituloksesta saattoi odottaa jännitteiden kasvua, mutta toisin kävi. Pyhtään politiikan julkisivu on ollut kuluvan vaalikauden lähes särötön, vaikka pienessä kunnassa on tehty isoja päätöksiä. Ehkä tärkeämpi vaali vuonna 2012 käytiin muutama kuukausi ennen kuntavaaleja. Siinä edellinen valtuusto valitsi Olli Nuuttilan kunnanjohtajaksi. Entinen kunnanhallituksen puheenjohtaja pani tuulemaan. Talousvaikeudet taakseen jättänyt kunta höyläsi valmiiksi ohutta koneistoaan, myi venesataman ja ulkoisti palvelut, jotka ulkoistettavissa olivat. Ulkoistuksista valtakunnankin mittapuilla merkittävin oli sosiaali- ja terveystoimi. Pyhtää pani puolet veroeuroistaan kilpailuun ja Attendo lupasi järjestää niillä pyhtääläisten hoitopalvelut vähän paremmin kuin kunta aiemmin. Toistaiseksi lupaus tuntuu pitäneen. Pyhtäätä on luonnehdittu Suomen ulkoistetuimmaksi tai yrittäjämäisimmäksi kunnaksi. Poliitikot ovat kestäneet yllättävän hyvin kunnanjohtajan vauhdikkaassa riennossa mukana. Kuntavaaliehdokkaiden vaalikonevastauksista voi lukea poliittisten jännitteiden ja kritiikin kasvua. Kokoomuksen, keskustan ja RKP:n ehdokkaiden tuki Nuuttilalle on edelleen rikkumaton. Demareistakin enemmistö pitää peukkua yhä pystyssä, vaikka heidän arvojaan markkinahenkinen politiikka on eniten koetellut. Perussuomalaisista ei yksikään allekirjoita vaalikoneväitettä Nuuttilan onnistumisesta. Sote-ulkoistus myytiin pyhtääläisille sillä, että sillä turvataan palvelut vuosikymmeneksi eteenpäin, vaikka ne tällä välin siirtyisivät maakunnan päätettäväksi. Todellisuus ei ole näin ruusuinen. Pyhtään Attendo-sopimus siirtyy maakunnalle 2019. Kymenlaakson sote-palveluja miettinyt asiantuntijatyöryhmä ei nähnyt mahdolliseksi ylläpitää Pyhtäällä eikä muuallakaan maaseudulla isoja lääkärivetoisia terveysasemia vaan luonnosteli terveyskioskien kaltaisia pieniä palvelupisteitä. Attendo-sopimus sitoo maakuntahallintoa, mutta sillä ja Attendolla voi olla paljon isompaakin neuvoteltavaa, minkä yhteydessä vanhat sopimukset voidaan muuttaa. Nuuttila on polkaissut liikkeelle monia elinkeinohankkeita. Mitään isompaa ei ole saatu maaliin saakka. Munapirttiin on puuhattiin jo edellisellä valtuustokaudella isoa matkailukeskusta mutta vieläkään ei ole realistista näköalaa, että edes tuleva valtuusto pääsisi sellaisesta päättämään. Siltakylän moottoritieliittymä on kaavoitettu kaupalle suurin toivoin, mutta toistaiseksi siellä törröttää vain kunnan mainospyloni. Tuulivoimalat sammuivat ennen kuin ensimmäistä ehdittiin pystyttää. Lentokenttä tai virallisemmin lentopaikka Kirkonkylän moottoritieliittymän läheisyyteen on tuorein pyhtääläiselle "kehitysalustalle" lennähtänyt hanke. Laskuvarjoharrastajien pienkentästä tuskin mitään itärannikon aviapolista kasvaa. Pyhtään 27 jäsenen valtuuston jättää kahdeksan nykyistä valtuutettua. Kasvot siis ainakin vaihtuvat. Ehdokasasettelu sujui edellisten vaalien malliin. Sitoutumaton vaihtoehto kuitenkin poistuu Pyhtään politiikasta, kun oppositioääntä edustanut Taina Marttinen vetäytyi. Seppo Häkkinen

