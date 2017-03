Uutinen

Kymen Sanomat: Suomi ei ole eristäytynyt, kaukainen saari, uskovat tutkijat Jo 30-luvulta asti on puhuttu, että Suomi olisi eristäytynyt ja kaukainen saari. Akateemiset tutkijat pohtivat tätä metaforaa ja mitä se käytännössä tarkoittaa historiantutkimuksen, taloushistorian, kauppamerenkulun ja myös rajaturvallisuuden näkökulmista viikonloppuna Kotkassa Merikeskus Vellamossa. Vellamossa luennoinut Museo Militarian johtaja Miia-Leena Tiili sanoo, että Suomi ei ole yksinäinen saari merellisen rajaturvallisuuden näkökulmasta. – Suomi ei ole eristäytynyt saari, koska meri on aina yhdistänyt, ei erottanut. Ihmiset ovat aina liikkuneet vesitse. Esimerkiksi seprakauppa Suomenlahdella loi tiiviit kulttuurisuhteet ylitse meren. Tiili kertoo Merihistorian päivillä Vellamossa puhuneiden tutkijoiden korostaneen juuri tätä meren yhdistävää vaikutusta. – Ajatus eristäytyneestä saaresta ei todellakaan päde, eikä se varsinkaan päde meren osalta, sanoo Tiili. Merihistorian päivät on vuodesta 2001 järjestetty kansainvälinen seminaari merenkulun menneisyydestä ja kulttuuriperinnöstä. Seminaaria järjestävät kahden vuoden välein Suomen merihistoriallinen yhdistys, Suomen meriarkeologinen seura ja paikallinen järjestäjätaho. Itsenäisyyden juhlavuonna yhteistyökumppaneina ovat Suomen merimuseo ja Merikeskus Vellamo Kotkassa, jossa kolmipäiväinen tapahtuma on tänä viikonloppuna. Teemana Vellamossa on Seiskarista Samokselle - Suomi saarena merellisen rajaturvallisuuden näkökulmasta. Lue koko uutinen:

