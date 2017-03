Uutinen

Kymen Sanomat: RUK:n maneesissa järjestetään avoin luento Venäjän informaatiovaikuttamisesta Avointen esitelmätilaisuuksien sarja Haminassa RUK:n maneesissa jatkuu ensi viikon torstaina eli 30. maaliskuuta kello 17.45. Tuolloin ulkoasiainministeriön itäosaston lehdistösihteeri Vesa Kekäle esitelmöi aiheesta ”Venäjän informaatiovaikuttaminen ja sen kohtaaminen”. Etelä-Kymen kadettipiirin ja muiden maanpuolustusjärjestöjen järjestämä tilaisuus on kaikille avoin ja sinne on vapaa pääsy. Informaatiovaikuttamisella on viime aikoina pyritty vaikuttamaan demokraattisten maiden vaaleihin, kansalaismielipiteeseen ja päätöksentekoon. Vaikuttaminen on ollut sekä hienovaraista että suoraa, jossa kohteiksi on valikoitunut poliittisia päättäjiä, median edustajia, virkamiehiä sekä yksittäisiä kansalaisia. Erityisesti Venäjä on ollut aktiivinen toimija. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/25/RUK%3An%20maneesissa%20j%C3%A4rjestet%C3%A4%C3%A4n%20avoin%20luento%20Ven%C3%A4j%C3%A4n%20informaatiovaikuttamisesta/2017322058597/4