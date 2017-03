Uutinen

Kymen Sanomat: Purolassa pannuhuoneeseen vuotanut vesijohto kaivettiin esiin — lapset joutuvat maanantaina kouluun Koulurakennuksen pannuhuoneeseen Pyhtään Purolassa vuotanut vesijohto kaivettiin esiin lauantaina. Vesijohdosta vuosi noin metrin verran vettä Pyttis svenska skolan ruokalarakennuksen kellarikerroksen lattialle perjantaina iltapäivällä. Pyhtään kunnan työpäällikkö Ari Lonka kertoo, että lapset pääsevät maanantaina kouluun joka tapauksessa. Jos vesijohtoa ei saada korjattua maanantaiksi, koululle järjestetään väliaikainen vesihuolto. — Lapsille suru-uutinen: He joutuvat tulemaan maanantaina kouluun, Lonka heittää. Lonka kertoo, että veden käytössä saattaa maanantaina olla rajoitteita, sillä veden juomakelpoisuus pitää testata. Valvoja Iikka Voutilainen Pyhtään kunnasta kertoo, että koululle toimitetaan puhdasta vettä säiliöautolla. Vesijohtovuoto löytyi lopulta ruokalarakennuksen seinustan tuntumasta. Lonka sanoo, että putken ympärillä oli liian karkeaa soraa. — Karkea sora on pikkuhiljaa syönyt putken poikki. Putki pitäisi peittää hienojakoisella hiekalla, joka suojaa putkea. Vuotopaikka sijaitsee tontin rajojen sisäpuolella. Putkirikko tapahtui vesiosuuskunnan sulun ja rakennuksen välissä. Rakennuksen lämmitysjärjestelmää pitää todennäköisesti purkaa, jotta vesijohtoon päästään kunnolla käsiksi. Työt pyritään tekemään valmiiksi viikonlopun aikana. Pannuhuoneen vesivahingosta ei pitäisi aiheutua pysyviä vaurioita rakennukselle, mutta kunta seuraa tilannetta. Lonka arvioi, että kunnan vakuutuksen pitäisi kattaa äkillinen ja yllättävä tilanne, kuten vesijohdon pettäminen. Vakuutusyhtiön kanta ei lauantaina ollut tiedossa. — Tästä tulee aika paljon kuluja. Toki omavastuu on joka tapauksessa, Lonka sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/25/Purolassa%20pannuhuoneeseen%20vuotanut%20vesijohto%20kaivettiin%20esiin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89lapset%20joutuvat%20maanantaina%20kouluun/2017322062151/4