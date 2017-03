Uutinen

Kymen Sanomat: PeKan välieriin vienyt Roope Mäkelä myöntää, että marraskuussa stressasi Peräti 11 kertaa peräkkäin välierissä pelannut PeKa jäi viime kaudella kokonaan ulos pudotuspeleistä, mutta kuluvalla kaudella palataan taas tuttuun päiväjärjestykseen. Forssan Alku jäi puolivälierissä jalkoihin selvästi 3—0. Päävalmentajana debytoivalle Roope Mäkelälle puolivälieräsarjan voitto oli suuri helpotus, sillä alkukausi oli todella vaikea. — Onhan tämä aika hieno juttu, kun miettii missä olimme marraskuussa. Putoamisviivan tuntumassa kieltämättä hieman stressasi, Mäkelä myönsi. — PeKa on ollut viimeiset 7—8 viikkoa sarjan parhaita joukkueita, forssalaisten päävalmentaja Jari Marjamäki sanoi ratkaisevan ottelun jälkeen. Viimeisistä 18 ottelusta PeKalla on nyt 15 voittoa, mutta välierissä vastaan tulee vielä hurjempi nippu. Hyvinkään Pontevalle viimeiset 18 ottelua on tuonut peräti 17 voittoa, eikä se hävinnyt koko runkosarjan 27 ottelustaan kuin kolme. — HyPo on voittanut meidät kolme kertaa, joten jotain täytyy keksiä, Mäkelä mietti. Hyvinkääläiset voittivat runkosarjan näytöstyyliin ja pääsivät suoraan välieriin. Hurjavireistä PeKaa se ei kuitenkaan varmasti olisi palkinnoksi halunnut. Välieräsarja alkaa ensi sunnuntaina Hyvinkäällä ja jatkuu keskiviikkona 5. huhtikuuta Kotkassa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/25/PeKan%20v%C3%A4lieriin%20vienyt%20Roope%20M%C3%A4kel%C3%A4%20my%C3%B6nt%C3%A4%C3%A4%2C%20ett%C3%A4%20marraskuussa%20stressasi/2017322063435/4