Uutinen

Kymen Sanomat: Kymen Shakki nousi SM-liigaan — edessä samat haasteet kuin monessa muussakin urheilulajissa Kymen Shakki palaa lajin pääsarjaan yhden vuoden tauon jälkeen. Kotkalais-kouvolalainen shakkikerho hävisi kauden aikana vain yhden seitsemästä ottelustaan. Liigassa kyyti tulee olemaan kovempaa, tietää Kymen Shakin puheenjohtaja Jyrki Raki. — Nousijalla ei ole helppoa. Toissakaudella voitimme 11 liigaottelusta kolme. Kuten monessa muussakin lajissa, on shakissakin pääsarjassa pärjääminen pelkillä ”omilla pojilla” aika lailla mahdotonta. Shakkiliigassa sallitaan kaksi EU:n ulkopuolista vahvistusta, ja niitä kaikki joukkueet myös hankkivat. KymS saa toiseksi ulkomaanavukseen kovan tekijän, maaliskuun maailmanlistalla sijalla 77 olevan venäläisen suurmestarin Aleksandr Rahmanovin. — Haluaisimme panostaa myös toiseen ammattipelaajaan, mutta löytyyköhän sponsoria? Pietarin seudulla olisi paljon pelaajia, mutta heille pitää maksaa matkat, ylöspito ja pieni korvaus, Raki pohtii. Liiganousu tuskin räjäyttää sponsorirahaa taivaisiin. Tällä hetkellä KymS:llä on yksi sponsori. Kulut kasvavat. Shakkidivarissa pelaa kahdeksan joukkuetta, liigassa 12. Matkaottelut siis lisääntyvät. Entä näkyvyys mediassa? Shakkiliiton tiedotuksessa liiga saa divaria enemmän tilaa, mutta muuten lajin näkyvyys ei ole valtava. Tunnetuin väylä lienee Ylen teksti-tv:n sivu 296. — Lajin näkyvyys on vähän kasvanut, mutta ei se kerhotasolla auta. Tosin ainakin tamperelaiset ovat tehneet julkikuvan eteen paljon töitä ja ylittäneet jopa Ylen uutiskynnyksen, Raki kertoo. Omista junioreista KymS ei ainakaan vielä saa liigatason pelaajia. 2. divisioonassa pelaavaan kakkosjoukkueeseen Raki toivoo uusia nuoria. Seura tekeekin ahkerasti juniorityötä esimerkiksi koulushakin ja nuorisokerhon kautta. — Jos vain intoa riittää, niin nuorimmat kakkosjoukkueen pelaajat voisivat olla 12—13-vuotiaita. Tässä lajissa merkitsee pelin taso, ei ikä. Lue lisää aiheesta lauantain lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/25/Kymen%20Shakki%20nousi%20SM-liigaan%20%E2%80%94%20edess%C3%A4%20samat%20haasteet%20kuin%20monessa%20muussakin%20urheilulajissa/2017322059648/4