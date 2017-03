Uutinen

Kymen Sanomat: Kuljetusyrittäjät: Haminasta Taavettiin johtava tie on alueen huonokuntoisin Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry on huolissaan tiestön rapautumisesta. Yhdistys piti vuosikokouksensa lauantaina Lappeenrannassa. Puheenjohtaja Tomi Roimolan mukaan keliolot ovat tänä talvena olleet erityisen haastavat lämpötilan vaihdellessa nollan kahta puolta. — Liukkauden torjunnan lisäksi tienhoitajia ovat työllistäneet myös päällystettyjen tieosuuksien kuoppien ja railojen paikkaukset. Jokainen tiellä liikkuva on kyllä huomannut, että poteroita joutuu väistelemään tämän tästä mahdollisuuksien mukaan. Kuoppiin kerääntynyt vesi laajenee jäätyessään murtaen niitä aina vain suuremmiksi, sanoo Roimola. Alueen pääteistä huonokuntoisin on Roimolan mukaan valtatie 26 Haminasta Taavettiin. — Tien rapautumisen lisäksi myös tien runko on alkanut pahasti pettää. Tänä vuonna kyseinen tieosuus on onneksi saamassa uuden päällysteen ja samassa yhteydessä tien runkoakin korjataan resurssien mukaan. Kuljetusyrittäjien mukaan viime vuonna aloitettu kolmen vuoden 600 miljoonan korjausvelkaohjelma ei riitä kattamaan koko Suomen liikenneverkostojen korjausvelkaa. Rahaa tarvittaisiin arvioiden mukaan jopa 2,5 miljardia. Jos lauhat talvet ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät, tiestö rapautuu entisestään ja korjausvelka vain kasvaa. — Edellytämme valtiovallalta riittävää rahoitusta valtakunnan verisuoniston ylläpitämiseen ja kansallisomaisuutemme saattamiseen mahdollisimman pian sellaiseen kuntoon, että maantiekuljetukset voidaan suorittaa turvallisesti ja kansantaloudellisesti, sanoo Roimola. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/25/Kuljetusyritt%C3%A4j%C3%A4t%3A%20Haminasta%20Taavettiin%20johtava%20tie%20on%20alueen%20huonokuntoisin/2017322058083/4