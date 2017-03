Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan Euromarketin kohtalo askarruttaa asiakkaita Euromarketin auki oleva tilanne ihmetyttää ja kiinnostaa kaupan asiakkaita. Myymälän sisäänkäynnin yhteyteen on laitettu lappu, jossa esitetään henkilökunnan toive, ettei kaupan tilanteesta keskusteltaisi. Kaupassa säännöllisesti ostoksia tekevä Arja Flink on huomannut, että tilanne puhututtaa. — Minäkin olen kysynyt henkilökunnalta, mitä kaupalle tapahtuu. Vastaus oli, etteivät he tiedä, Flink kertoo. Toistaiseksi Flink on saanut tehtyä kaikki tarvitsemansa ostokset Euromarketista, mutta hän on huomannut tavaramäärän vähentyneen selvästi. Erityisesti sen huomaa kosmetiikka- ja vapaa-ajan osastoilta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on velvoittanut Keskon luopumaan Euromarketista Suomen Lähikauppaa koskevan yrityskaupan yhteydessä. Tällä hetkellä marketille etsitään uutta omistajaa. Keskon Etelä-Suomen aluejohtaja Antti Palomäki vahvistaa, että Euromarketin tilanne on edelleen auki. Hän kertoo, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston asettamaa määräaikaa on vielä jäljellä, mutta määräaikaa ei kerrota julkisuuteen. — Kaupankäynti kaupassa jatkuu, kunnes toisin ilmoitetaan, Palomäki kertoo. Lue koko uutinen:

