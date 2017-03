Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaisille tärkeä suurten tunteiden katu saa uuden ilmeen Kuusisen saareen johtava Juha Vainon katu on yksi Kotkan hienoimmista maisemakaduista. Merta nuolevan reitin lohkareulokkeilla on vannottu sadat ja tuhannet rakkaudenvalat, vuodatettu eronkyyneleet, katsottu kaiholla horisonttiin. Juha Vainion katu on lähdön ja paluun satama, hyvän mielen ja muutoksen maisema. Kadun parannustyöt lähtevät käyntiin elokuussa. Kadun pintaa nostetaan tulvariskien vuoksi hieman, silta Kuusiseen uusitaan, kevyen liikenteen väylää jatketaan Kuusiseen saakka, maisemankatselupaikkoja lisätään, kiviin ”hakataan” säkeitä Junnun lauluista, yksinäinen saarnipuu saa oman paikkansa. Lue koko uutinen:

