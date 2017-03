Uutinen

Kymen Sanomat: Kerro ja kommentoi: Pyörän soittokellon kilinä — ärsyttävä vai ystävällinen ääni? Keväiset kelit ja monin paikoin sulat tiet innostavat nyt pyöräilemään pitkän talven jälkeen. Kun matkaan lähtee, on soittokellon käyttäminen hyvä keino vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. Kun pyöräliikenne teillä kasvaa, on yhteispeli jalankulkijoiden ja muiden fillaristien kanssa tärkeää. Helppo keino ilmoittaa itsestään muille tienkäyttäjille on soittokellon rimpauttaminen. Sillä voi ehkäistä mahdollisten vaaratilanteiden syntymistä. Liikenneturvan kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat soittokelloon myönteisesti ja sen käytön toivotaan kasvavan. Peräti kolme neljästä on sitä mieltä, että olisi hyvä, jos pyöräilijät kilauttaisivat nykyistä useammin. — Soittokelloa on käytettävä hyvissä ajoin niin, että jalankulkijat ehtivät vielä reagoimaan siihen. Tässä olisi vielä paljon parannettavaa. Myös jalankulkijoiden on oltava valppaina ja käveltävä tien reunassa, muistuttaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa Jyväskylästä. Vain harvaa soittokellon kilautus suututtaa. Noin yksi kymmenestä vastanneesta kertoo, että kävellessä pyöräilevän kellon soitto saa suutahtamaan. — Se kertoo, että ihmiset ymmärtävät kellon tarkoituksen. Soittokellon kilahdusta ei pidäkään ottaa itseensä, vaan sen käyttäminen on muista tienkäyttäjistä välittämistä, Piippa huomauttaa. Mitä mieltä olet? Onko pyörän soittokellon ääni ärsyttävää kilinää vai ystävällinen varoitus lähestyvältä pyöräilijältä? Kerro mielipiteesi ja kommentoi asiaa alla olevassa kommentointitilassa. Lue koko uutinen:

