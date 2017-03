Uutinen

Kymen Sanomat: Kartanon remontissa löytyi muumioitunut kissa ja ruumisarkkuja — nyt talo on yhdistelmä historian havinaa ja arkipäivästä asumista Marja-Leena Pekkola arveli tuttaviensa pitävän häntä ja hänen miestään hulluina, kun kuulisivat pariskunnan yllättävistä kartanokaupoista. — Hullun hommaahan tämä on ollut, puoliso Pellervo Pekkola myöntää. Eläkeläispariskunta oli ostanut Mikkelin Kirjalasta liki 500:n neliön kartanon, joka oli vuotavine kattoineen ja lahonneine lattioineen karmivassa kunnossa, pihasta ja piharakennuksista puhumattakaan. Muovia, romua ja tunkioita oli ympäri pää- ja piharakennuksia. Leivinuuni oli romahtanut ja sauna palanut poroksi 60—70-luvulla. Ennen kartanon siirtymistä Mikkelin kaupungin omistukseen vuonna 1987 aiemmat asukkaat peseytyivät ulkosalla. Kartanon ulkokuori on kaavalla suojeltu. Suojelumääräysten mukaan myös pihapiiri on säilytettävä kartanomiljöölle tyypillisenä, muiden rakennusten ympäröimänä. Mikäli jokin piharakennus puretaan, sen tilalle pitää rakentaa uusi. — Joitakin ostajia suojelumääräykset ehkä pelästyttivätkin pois, Marja-Leena Pekkola arvelee. Pekkolat sen sijaan eivät kavahtaneet kohteen historiallisuutta, eivätkä he kokeneet suojelun rajoittaneen heidän remonttiaan. Remontin alku tarkoitti raivaamista ja purkamista. Lattioiden alta löytyi muumioitunut kissa, jolla oli vielä viiksetkin tallella. Yhtä merkillinen löytö oli viljamakasiinin ullakolta esiin kaivetut ruumisarkut, toinen aikuisen ja toinen lapsen. Arkkujen arvellaan olevan puuseppä Frans Ferdinand Wickströmin käsityötä. Hän omisti Kirjalan vuosina 1890—1925. Purku-urakan jälkeen päästiin rakentamaan. Pellervo Pekkola oli työmiesten mukana rakennustöissä koko kahden vuoden ajan työskennellen 12—15 tuntia päivittäin. Kartano sai jälleen saunan ja täysin uudet kylpyhuonetilat poreammeineen. Vanhat ikkunat ja ovet hiottiin, maalattiin ja asennettiin takaisin paikoilleen. Hirsiseinien päälle tulivat koolaukset, paksu ekovillakerros ja kipsilevyt. Lopuksi seinät tapetoitiin arvokkailla vanhanajan tapeteilla kartanon kunnioittamiseksi. Valtava urakka vietiin maaliin lopulta ripeässä aikataulussa. Remontti aloitettiin toukokuussa 2012 ja kartanon käyttöönottotarkastus oli jo puolitoista vuotta myöhemmin. Lopulta Pekkoloille valmistui moderni, mutta vanhaa kartanoa kunnioittava koti. Toisessa päädyssä oleva sali on kalustettu täysin antiikkikalusteilla. Toisen päädyn keittiö, apukeittiö ja kylpyhuonetilat ovat aavistuksen modernimmalla otteella sisustettuja, silti kokonaisuuteen sopivia. — Erityisen tyytyväinen olen siihen, miten arkipäiväiset ja toimivat asuintilat saimme. Tämä on kuitenkin koti, ei museo, Marja-Leena Pekkola painottaa. Vaikka samalla rahalla olisi saanut kolme uutta omakotitaloa tai kaksikymmentä uutta autoa, Pekkolat ovat silminnähden tyytyväisiä heräteostokseensa. Kirjalan kartanosta on muokkautunut heille omannäköinen, kovalla työllä tehty koti. Lue koko uutinen:

