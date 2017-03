Uutinen

Kymen Sanomat: Asukas sai palovammoja sohvapalossa Gutzeitintiellä Kotkassa, sprinkleri laukesi ja sammutti palon Yksi ihminen loukkaantui tulipalossa Kotkansaarella varhain lauantaiaamuna. Kerrostalohuoneiston asukas kärsi palovammoja ja hengitti savua Gutzeitintiellä sijaitsevassa asunnossa. Asemamestari Tomi Pukki Kymenlaakson pelastuslaitokselta kertoo, että savusukeltajat pelastivat asukkaan huoneistosta. Asunnosta pelastettu kuljetettiin jatkohoitoon sairaalaan. Pukki kertoo, että hän oli tajuissaan palopaikalla. Automaattinen palohälytin teki ilmoituksen palosta kello 4.25. Samalla huoneiston sprinkleri laukesi ja sammutti palon. Pukki kertoo, että asunnossa paloi sohva. Pelastuslaitoksen arvion mukaan palo on ilmeisesti syttynyt tupakasta. Sohva sijaitsi sprinklerin suuttimen alla. Sprinkleri esti palon leviämisen talon rakenteisiin. Talossa on automaattinen sammutusjärjestelmä, koska kyseessä on puurakenteinen kerrostalo. Talo on myös Palvelutaloyhdistys Koskenrinteen kohde. Asunto kärsi vahinkoja savusta ja sammutusvedestä, mutta palo ei levinnyt muihin asuntoihin. Porraskäytävään levisi jonkun verran savunhajua, mutta ei juurikaan savua. Pelastuslaitos tuuletti asunnon parvekkeen kautta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/25/Asukas%20sai%20palovammoja%20sohvapalossa%20Gutzeitintiell%C3%A4%20Kotkassa%2C%20sprinkleri%20laukesi%20ja%20sammutti%20palon/2017322061731/4