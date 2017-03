Uutinen

Kymen Sanomat: Tutut päiväperhoset vahvoilla kansallisperhosen äänestyksessä — Nouseeko yölajeista yllätyssuosikkeja? Suomessa on meneillään yleisöäänestys kansallisperhosesta. Pitäisikö vetää kotiinpäin ja äänestää haapaperhosta? Se on yksi ehdokkaista, iso ja komea päiväperhonen, jonka vahvimmat esiintymisalueet ovat Kaakkois- ja Itä-Suomessa. Satavuotiaan Suomen kansallisperhoseksi on ehdolla kaikkiaan 20 perhoslajia. Suurelle yleisölle tutuimpia ehdokkaita lienevät sitruunaperhonen, neitoperhonen ja nokkosperhonen, joita voi veikata äänestyksen kärkikolmikoksi. Nokkosperhonen tosin on jo Tanskan kansallisperhonen. Neitoperhosenkin asiantuntijaraati nosti ehdokkaiden joukkoon vasta loppusuoralla. — Se on Suomessa sadan vuoden perspektiivillä nuori laji, kertoo äänestyksen järjestäjiin kuuluvan Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin johtaja Kimmo Saarinen. Hänen kuitenkin muistuttaa, että äänestäjät päättävät kansallisperhosen. Yleisyyttä edelle mennee näkyvyys Näkyvyys todennäköisesti siivittää ehdokkaan menestystä enemmän kuin yleisyys. Suomen yleisin päiväperhonen lienee kangasperhonen, mutta se taitaa olla liian pieni ja vihreä kansansuosikiksi. Pienistä ehdokkaista oranssi loistokultasiipi taas paistaa heinikosta jo kauas samoin kuin heleän sininen paatsamasinisiipi. Suurista päiväperhosista suosittu ehdokas on varmaan kirkasvärinen ja kaunis ritariperhonen. Se on helppo tunnistaa. Tumman haapaperhosen sotkee helposti melko samannäköiseen häiveperhoseen, joka yleistyy kaakossa. — Ehdokaslistan lajeista haapaperhosen lisäksi kirjoverkkoperhosen ja keisarinviitan esiintymiset ovat täällä päin, Saarinen vilkkaa kaakon kotiinpäin vetäville äänestäjille. Saarisen oma suosikki kansallisperhoseksi auroraperhonen, joka lentää keväällä ja alkukesällä. — Se on minulle kesän tuoja. Aurora sykähdyttää aina kun se ilmestyy. Sitruunaperhonen lepattaa luonnossa kulkijaa vastaan jo näitä aikoja, ja varhain keväällä on liikkeellä myös suruvaippa. Sekin voi olla melankoliaan taipuvan kansan suosikki. Eksotiikkaa ja erikoisia nimiä Ehdokkaiksi valittiin myös yöllä tai hämärissä lentäviä perhosia. Ne joutuvat äänestykseen Saarisen mukaan vähän takamatkalta, mutta saattavat herättää kiinnostusta eksotiikallaan. Kiitäjät pyrähtelevät kuin kolibrit, siniritariyökkönen on Euroopan suurin yökköslaji. Ehdokkailla on myös erikoisia nimiä kuten karhusiilikäs. Innostaako nimi äänestämään sitä karhun kollegaksi? Karhu on toinen jo nimetyistä Suomen kansalliseläimistä, toinen on laulujoutsen. Perhonen sopii Saarisen mukaan kansalliseläinten joukkoon hyvin hyönteisten edustajana. — Äänestyksellä halutaan myös innostaa ihmisiä tutustumaan perhosiin ja liikkumaan luonnossa, hän muistuttaa. Kansallisperhoseksi voi äänestää muitakin kuin ehdokasperhosia. Äänestysaikaa on 4. kesäkuuta saakka. Ehdokasperhosten esittely ja äänestys löytyvät täältä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/24/Tutut%20p%C3%A4iv%C3%A4perhoset%20vahvoilla%20kansallisperhosen%20%C3%A4%C3%A4nestyksess%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Nouseeko%20y%C3%B6lajeista%20yll%C3%A4tyssuosikkeja/2017522060065/4