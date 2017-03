Uutinen

Kymen Sanomat: Tiskivedet vessan huuhteluun — Kymen Sanomien lukijoilla on monenlaisia vedensäästövinkkejä Kymen Sanomat kyseli tämän viikon keskiviikkona verkkolukijoiltaan vedensäästövinkkejä. Parikymmentä ihmistä innostui kommentoimaan — osa vakavissaan, osa pilke silmäkulmassa. Nimimerkki Mummo Sutelasta kertoo Mummo Sutelasta kertoo vetävänsä vessan vain kerran päivänsä ja käyttävänsä siihen tiskivedet. Järki käteen -nimimerkillä kirjoittanut lukija sanoo sulkevansa hanan, kun hän suihkussa ollessaan saippuoi itseään. Hän kertoo myös laittavansa tiskikoneen ja pyykkikoneen pyörimään vasta, kun ne ovat täynnä. Myös nimimerkki Vesimiäs sulkee hanan saippuoidessaan itseään ja harjatessaan hampaitaan. Hän uskoo ihmisten motivoituvan veden säästämiseen, kun he maksavat kulutuksen mukaan. Hänen mukaansa Helsingissä on aika monessa kerrostalossa asennettu jälkikäteen asuntokohtaiset vesimittarit. Muutama pohti myös veden säästämisen kääntöpuolta. Nimimerkki S uskoo, että kaikki ekoilu loppuu, kun runkoverkon ylläpito alkaa kärsiä kulutuksen puutteesta. — Näin kävi Espanjassa kun ihmiset menivät halpaan ja alkoivat hankkia aurinkopaneeleja. Sähköyhtiöltä kun loppui rahat niin valtio määräsi 5 000 euron raippaveron per paneeli, kirjoittaa hän. Myös Kyllä kansa tietää -nimimerkki liikkui liiallisen säästämisen aihepiirissä. — Jos esimerkiksi rajoitetaan kerrostaloissa vedenkäyttöä liikaa esimerkiksi vessoista, merkitsee se ettei virtaamaa ole riittävästi putkistossa ja silloin putkiston tukkeutumisvaara kasvaa. Puhtaus on puoli ruokaa -nimimerkki pitää veden kulutusta kaksipiippuisena juttuna. — Kun 50-60 luvuilla systemaattisesti kehitettiin vesi- ja viemäriverkostoa ja saatiin suomalaiset kuluttamaan vettä, hävisivät kulkutaudit lyhyessä ajassa maasta kokonaan. Viimeiset kulkutautisairaalat lakkautettiin samoihin aikoihin. Nimimerkki Vesihiisi kertoo ilmiöstä, joka ei ehkä saa aikaan absoluuttista vedenkulutuksen pienentymistä, mutta kylläkin vähentää yhden talouden käyttämiä vesilitroja. — Meidän taloudessa sai vedenkulutuksen tippumaan melkein puoleen ,kun vanhin tytär muutti omaan asuntoon. Enää kaksi jäljellä, eli huimaa säästöä odotettavissa myös tulevina vuosina, kirjoittaa hän. Nimimerkki Säästeliäs lienee liikkeellä huumorimielessä. Hän kirjoittaa: — Jatkossa vaihdan uima-altaaseeni veden vain joka toinen päivä. Lue koko uutinen:

