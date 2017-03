Uutinen

Kymen Sanomat: Siitepölykevät viime vuotta helpompi Siitepölyallergikoille on luvassa keskimääräistä helpompi kevät. Siitepölykausi on alkanut, leppäallergikot ovat kärsineet Etelä-Kymenlaaksossa oireista jo reilun viikon ajan. Lepän ja pähkinäpensaan kukinta on alkanut Suomen eteläisissä osissa, Kymenlaaksossa kukinta on vasta alkamassa. Siitepölyä on tullut kuitenkin kaukokulkeutumina. — Siitepölymäärät ovat olleet viime päivinä kohtalaisia, yksikönjohtaja Annika Saarto Turun yliopiston aerobiologian laitokselta kertoo. Lepän norkkomäärissä ei ole juurikaan vuosivaihtelua. Leppäallergikkojen tuskaan vaikuttaa lähinnä sää. Koivun suhteen on selviä vuosikohtaisia eroja. Tämä kevät näyttää keskimääräistä helpommalta allergikkojen kannalta. — Alustavien norkkolaskelmien mukaan koivun kukinta näyttää keskimääräistä heikommalta. Kotimaan kukinta oli heikkoa myös viime vuonna. Siitepölyn kokonaismäärä nousi kuitenkin melko suureksi Keski-Euroopasta tulleiden kaukokulkeutumien vuoksi. — Tänä vuonna Keski-Euroopassakaan ei ole luvassa pahaa koivukautta. Eli kotimaan koivuallergikkojen pitäisi päästä nyt viime vuotta helpommalla. Lue koko uutinen:

