Uutinen

Kymen Sanomat: Ruokalalle johtavan vesijohdon epäillään vuotaneen pannuhuoneeseen Pyttis svenska skolalla, pyritään korjaamaan maanantaihin mennessä Pyhtään perjantaisen vesivahingon epäillään johtuvan vesijohdon vauriosta. Työpäällikkö Ari Lonka Pyhtään tekniseltä osastolta kertoo, että pannuhuoneen veden epäillään olevan peräisin runkolinjan ja koulun välisestä vesijohdosta. Lonka kertoo, että Pyttis svenska skolan ruokalarakennuksen pannuhuoneessa oli niin paljon vettä, että todennäköisesti runkolinjalta ruokalalle johtavassa vesijohdossa on halkeama tai se on kokonaan poikki. Lonka on menossa tutkimaan tilannetta Purolaan vielä perjantai-iltana. — Kaivinkone on hälytetty paikalle. Tavoite on, että vedet saadaan päälle maanantaihin mennessä. Tällä hetkellä vedet on katkaistu kaikilta pihapiirin kiinteistöiltä. Ruokalarakennuksen lisäksi pihapiiriin kuuluu koulurakennus ja päiväkotirakennus. Lonka kertoo, että pannuhuoneeseen vaikuttaa tulleen vettä myös viemäristä. Työpäällikön mukaan se on poikkeuksellista. Lisäksi hän ihmettelee vesijohdon vauriota, sillä takana on suhteellisen leuto talvi, ja routavaurioiden olettaisi jäävän vähäisiksi. Muokattu kello 18.52: Täsmennetty lisätiedoilla. Lue koko uutinen:

