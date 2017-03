Uutinen

Kymen Sanomat: Nappaa tästä Starboxin reseptit viikonloppuun: aamulla chiaa ja mustikoita, illalla inkivääri- ja sitruunajuomaa sekä ruuaksi täytettyjä bataatteja Starboxin bloggaajat antavat jälleen hyviä ideoita viikonlopun ruokalistalle. Herkuttelijat-ruokablogin Hertta Puumalainen neuvoo, kuinka tehdään aamupalaksi chia-mustikka bowl. Chian siemeniä, jotka ovat ravintorikkaita siemeniä Keski-Amerikasta, sekoitetaan rahkaan blogin ohjeessa. Jos aloittaa aamun chioilla, voi illan päättää inkivääri-sitruunajuomalla, johon tulee mulperimarjoja. Tiipii-blogin Emmi-Riikan mukaan juoma on raikas janojuoma kylmänä. Blogista löytyy ohje juoman keittämiseen, mikä vie aikaa noin vartin verran. Marianne Besch jakaa Chez Marianne-blogissaan ohjeen superhyvien ja halpojen täytettyjen bataattien tekoon. Toimii myös iltapalana! Lisää reseptejä löydät Starboxin ruoka ja juoma -osiosta. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

