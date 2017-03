Uutinen

Kymen Sanomat: Makeisveron poistuminen tarkoittaa kuluttajalle edullisempia pääsiäisnameja Edessä on tavallista makeampi pääsiäisaika. Makeisvero ei rasita enää suklaamunien ja muiden makeisten hintaa. Kari Luoto Kaupan liitosta arvelee, että kuluttajahinnat ovat kauttaaltaan jopa kymmenisen prosenttia edullisemmat. Pääsiäinen on joulun jälkeen merkittävin suklaan myyntipiikki. — Suklaamyynti on kasvanut pääsiäisenä osittain siksi, että virpomiskulttuuri on Suomessa yleistynyt, sanoo Liisa Eerola Fazerilta. Fazer myy pääsiäisen aikaan noin 1,5 miljoonaa Mignon-munaa, joka on yrityksen ainoa pääsiäismuna. Käsityönä kotimaassa tehtäviä munia on valmistettu 1800-luvulta saakka, ja tuote onkin yhtiön toiseksi vanhin. Suklaamunat, joiden sisuksessa on lelu tai muu yllätys, ovat pitäneet asemiaan, mutta kokonaan makeismassalla täytetyt munat ovat kasvattaneet myyntiään. S-ryhmän valikoimapäällikkö Juhani Haara sanoo, että kaupparyhmä myy pääsiäismunia noin 200 000 kiloa. Nopeasti laskien se tarkoittaa kahdesta viiteen miljoonaa pääsiäismunaa (painot 20–100 g). Ruokakeskon osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilän mukaan suosituimpia ovat kestosuosikit Kinder (20 g), Mignon ja erilaiset rakeet K-ryhmän kaupoissa. — Tänä päivänä myydään yhä enemmän isompia tuotteita. 100-grammaisen Kinder-yllätysmunan myynti on kasvanut voimakkaasti. — Munia ostetaan myös kerralla enemmän, ja nipputarjousten merkitys on suuri. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/24/Makeisveron%20poistuminen%20tarkoittaa%20kuluttajalle%20edullisempia%20p%C3%A4%C3%A4si%C3%A4isnameja/2017322054857/4