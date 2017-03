Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka kaavailee ilmaista aivokuumerokotusta saariston vakituisille asukkaille Kotkan kaupunki suunnittelee ilmaisen puutiaisaivokuumerokotteen antamista saariston vakituisille asukkaille. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää rokotteesta ensi viikon keskiviikkona pidettävässä kokouksessaan. Kotkassa on käsitelty punkkiongelmaa useita kertoja. Viime vuonna Kotka neuvotteli valtiovarainministeriön kanssa siitä, voisiko Kotka päästä mukaan puutiaisaivokuumeen kansalliseen rokotusohjelmaan. Neuvottelut päättyivät Kotkan kannalta huonosti: valtion kustantama TBE-rokotealue laajennettiin Simon ja Paraisten kuntiin. Nyt Kotka suunnittelee rokottavansa kunnan rahoilla saariston vakituiset asukkaat. Heitä on kaikkiaan 38. Rokotusten kustannuksiksi arvioidaan 4 000—5 000 euroa. Saariston loma-asukkaita on saaristotoimikunnan arvion mukaan noin 1 600. Jos myös heidät rokotettaisiin kaupungin rahoilla, nousisivat kustannukset 192 000 euroon. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/24/Kotka%20kaavailee%20ilmaista%20aivokuumerokotusta%20saariston%20vakituisille%20asukkaille/2017322057398/4