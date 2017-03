Uutinen

Kymen Sanomat: Karhulan doom-kummajainen Kreyskull julkaisee uutta musiikkia Karhulalainen doom-bändi Kreyskull julkaisee levyllisen uutta musiikkia. Maaliskuun lopulla ilmestyvä Bird of Bad Weather on bändin kolmas levy. Bändin laulajan Kari Kilgastin mukaan jo toisella levyllä lähdettiin kokeilemaan uusia asioita. Silloin ihmisten suhtautuminen jännitti. — Levyllä oli jazzia ja progeilua ja sellaista mukavuusalueelta poistumista. Törkeän hyvien arvostelujen myötä innostuimme ja kasvatimme tällä kolmannella levyllä lisää lonkeroita eri suuntiin, bändin nokkamies kuvailee. Levyn promotekstissä bändiä kuvaillaan Karhulan doom-kummajaiseksi, mikä on Kilgastin mielestä osuva kuvaus. Doom on hidastempoista metallimusiikkia, joka juontaa juurensa 70-luvun Black Sabbathiin. Mies itse pitää kontrasteista ja yllättävistä ratkaisuista. Kontrasteja levylle rakentavat esimerkiksi täysin eri genreistä tulevat vierailijat ja letkeästä hard rockista jazziin vivahteleva musiikki. — Doom on tyylilajina raskasta soutua jäissä, mutta levyllä on yllättäviä kohtia. Kuuntelijalla voi mennä yrttiteet väärään kurkkuun, laulaja nauraa. Kilgastille tärkeintä on, että bändissä on hauskaa ja kemiat toimivat. Hän on tyytyväinen, että levy on tehty, vaikkei sitä kukaan ostaisi. — Tätä tehdään oikeista syistä laittaen likoon sielua, sydäntä ja mieltä. Erimielisyydet selätetään lupsakkuudella. Jos jostain biisistä ei päästä yhteisymmärrykseen, se jätetään suosiolla sivummalle, Kilgast kuvailee. Kreyskullin Bird of Bad Weather ilmestyy 31.3.2016. Levynjulkaisukeikka pidetään Kotkan Pikku Prkleessä huhtikuussa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/24/Karhulan%20doom-kummajainen%20Kreyskull%20julkaisee%20uutta%20musiikkia/2017322045948/4