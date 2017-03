Uutinen

Kymen Sanomat: KTP:n testissä Atlético Madridin kasvatti ja Kolmosen maalitykki KTP testaa lauantaina Turussa pelattavassa TPS-ottelussa kahta uutta pelaajaa. Torstaina harjoituksiin saapui paraguaylainen Damian Aguero, 20. KTP:n tiedotteen mukaan Atlético Madridin kasvatti on tällä kaudella pelannut Espanjan neljännellä sarjatasolla CD Torreviejassa. Agueron paras pelipaikka on vasemmassa laidassa tai kymppipaikalla. Toinen uusi testipelaaja on nigerialainen Samuel Chidi, 26. Hyökkääjä pelasi viime kaudella vantaalaisessa FC Legirus Interissä, joka nousi täksi kaudeksi Kolmosesta Kakkoseen. Chidi teki 20:ssä Kolmosen ottelussa 22 maalia. Tänä keväänä Chidi on pelannut Legiruksessa Suomen cupin lohkovaiheen kaikki ottelut. Hän teki Rauman Pallo-Iiroja vastaan hattutempun, muut neljä ottelua päättyivät maaleitta. Chidi on pelannut Suomessa vuodesta 2011. Ennen Legirusta hän pelasi Kakkosta Atlantiksessa. Kauden 2013 alkupuolen hän edusti Ykkösen Jippoa. Chidin kokonaismaalimäärä 162 ottelussa on 75. KTP:n joukkueessa TPS-ottelussa on myös viime kaudella Kotkassa pelannut liberialais-yhdysvaltalainen laituri Isaac Kannah. KTP kohtaa TPS:n Turun urheilupuiston yläkentällä lauantaina kello 13.20. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/24/KTP%3An%20testiss%C3%A4%20Atl%C3%A9tico%20Madridin%20kasvatti%20ja%20Kolmosen%20maalitykki/2017322059927/4