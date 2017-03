Uutinen

Kymen Sanomat: Ennätyskalavuosi oli niukka, mutta komea — 2000-luvun rekisterissä on myös jokunen Kotkan seudulta saatu kala Ennätyskalalautakunta hyväksyi viimeisen vuoden aikana ainoastaan viisi uutta ennätystä. Uudet ennätykset olivat sitäkin komeampia, suurimpana 26,09 kilon turska. Komea mötkäle pyydettiin verkolla Ahvenanmeren Lemlandista kesäkuun 30. päivänä. Uusi ennätys on myös 13,115-kiloinen meritaimen. Se nousi verkosta Porissa viime vuoden toukokuussa. Listalle pääsi niinikään 7,31 kilon toutain, joka tarttui verkkoon Lohjanjärvellä vuosi sitten maaliskuussa. Uusi ennätys on myös 3,634 kilon turpa, joka nousi ongella Kymijoesta Inkeroisista. Pienistä, alle sata grammaa painavista kaloista tilastoihin kirjattiin 35,5-senttinen isotuulenkala. Se tarttui verkkoon Porissa viime vuoden kesäkuussa. Kokonaan uusia kalalajeja ei vuoden aikana noussut listalle. Ennätyskalalautakunnan 2000-luvun SE-listalla on nyt 79 kalalajia ja kuusi rapulajia. 1900-luvulla pyydetyistä kaloista on oma rekisterinsä. Voimassa olevassa ennätyskalarekisterissä on myös Kotkassa ja Pyhtäällä pyydettyjä kaloja. 2000-luvun suurin kuore pyydettiin Kotkasta verkolla huhtikuussa 2007. Se painoi 0,26 kiloa. Kotkalainen saalis on myös ennätyslistan meribassi. Se painoi 0,46 kiloa ja saatiin Kotkan edustalta rysästä 27.7.2007. Pikkukalojen kategoriassa listalla on 10-senttinen rantanuoliainen, joka tarttui onkeen Kotkassa 16.5.2015. Pyhtäältä puolestaan on rekisterissä 3,88-kiloinen venäjänsampi. Se jäi rysään 10.7.2008. Lue koko uutinen:

