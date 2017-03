Uutinen

Kymen Sanomat: Alun Marjamäki neuvottomana: ”Paikka toimi Simsiin, mutta ei Lassiteriin — ja päinvastoin” Peli-Karhut on vain voiton päässä naisten korisliigan välieräpaikasta, kun se löi torstaina toisessa puolivälieräottelussa Forssan Alun 71—62. PeKan amerikkalaisduo Akilah Sims (33/11) ja Amanda Lassiter (24/12) teki kaksistaan 57 pistettä. Sims heitti PeKan karkumatkalle toisen neljänneksen alussa ja Lassiter piti kriittisillä hetkillä kolmosillaan huolen siitä, ettei Alku päässyt enää pahemmin ahdistelemaan. — Jos kaksi pelaajaa tekee 57 pistettä ja loput 14 pistettä, se tarkoittaa, että meidän olisi pitänyt saada jompi kumpi kiinni. Paikka toimi Simsiin, mutta ei Lassiteriin ja päinvastoin, sanoi Alun valmentaja Jari Marjamäki. — Meillä on todella hyvät amerikkalaiset ja Alulla on hyvät amerikkalaiset, PeKan Roope Mäkelä sanoi. — Mutta meidän kolme amerikkalaista ovat tarpeeksi erilaisia. PeKa johtaa voitoin 2—0 ja voi varmistaa välieräpaikan jo lauantaina Kotkassa. Lue koko uutinen:

