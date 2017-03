Uutinen

Kymen Sanomat: ”Älä vilustu, älä hajota pyörää” — Mika Barnesilla on ytimekäs muistilista Päitsiin Ranskalais-suomalaisilla Barnesin urheilijaveljeksillä on juuri nyt tärkeät päivät menossa. Manuel Barnes, 24, pelasi keskiviikkona uransa parhaan ottelun KTP-Basketin paidassa ja johdatti liigaseuran tärkeään kotivoittoon Lapuan Kobrista. Pikkuveli Mika Barnes, 23, taas ajaa viikonloppuna legendaarisessa moottoripyörien Päijänteen ympäriajossa. ”Päitsi” on enduron MM-sarjaakin kolunneelle Barnesille uran ensimmäinen. — En ole sitä ikinä ajanut, mutta olen kyllä kuullut Päitsistä paljon. Se on täysin erilainen kuin tavallinen endurokisa, Mika Barnes sanoo. Barnesin urheilijaveljeksistä nuorempi on asunut Kotkassa viime syksystä asti. Hän aloitti lokakuussa varusmiespalveluksen Santahaminan Urheilukoulussa ja lomapäivinä asunto on koripalloilevan isoveljen luona. Mika Barnes edustaa Suomessa enduron mahtiseuraa Jämsän seudun Moottoripyöräilijöitä ja on saanut nimekkäiltä seurakavereiltaan paljon vinkkejä ensimmäistä Päijänteen kiertoa varten. — Älä vilustu äläkä hajota pyörää, Barnes kertoo saamistaan ohjeista. — Suomessa on helppoa rikkoa pyörä. Maastossa on niin paljon kiviä. 82. kerran ajettava kaksipäiväinen klassikkokisa on siirtyminen 800 kilometrin mittainen. Maastokokeita on 24, yhteismitaltaan yli 200 kilometriä. Kisa kuuluu tänä vuonna myös enduron MM-sarjaan. Mukana on kolme Karhulan Moottorikerhon edustajaa. Mika Liljeqvist ehti nousta talven aikaisemmissa kisoissa sopivasti luokkaa ylemmäs ja ajaa Päitsissä ensimmäisen kilpailunsa B-luokassa. C-luokassa ajavat Ville Pirkola ja Aki Laurila. Lue lisää perjantain Kymen Sanomista Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/24/%E2%80%9D%C3%84l%C3%A4%20vilustu%2C%20%C3%A4l%C3%A4%20hajota%20py%C3%B6r%C3%A4%C3%A4%E2%80%9D%20%E2%80%94%20Mika%20Barnesilla%20on%20ytimek%C3%A4s%20muistilista%20P%C3%A4itsiin/2017322055852/4