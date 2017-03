Uutinen

Kymen Sanomat: Väylämaksuja uhkaa tuplaantuminen vuonna 2019 Väylämaksujen puolittamiskokeilun jatkumisen varmistuminen koskemaan myös ensi vuotta on Kotkan—Haminan Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naskin mukaan tervetullutta. Hänen mukaansa varsinkin logistiikkayrityksille tieto kokeilun jatkumisesta on tärkeää, sillä ne ovat parhaillaan neuvottelemassa ensi vuoden sopimuksista asiakkaidensa kanssa. Naskin mukaan satamien ja logistiikkayritysten keskeinen tavoite on kuitenkin edelleen, että väylämaksuista voitaisiin luopua kokonaan. Väylämaksujen poistuminen ei näytä tällä hetkellä todennäköiseltä, sillä vuodelle 2019 väylämaksuista on julkisen talouden uusimmassa suunnitelmassa asetettu 92,3 miljoonan kertymäodotus. Summa on kaksinkertainen ensi vuonna kokeilun aikana syntyvään kertymään. Suomen keräämillä väylämaksuilla rahoitetaan muun muassa rannikon meriväylien ylläpitoa ja talvimerenkulun kustannuksia. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/23/V%C3%A4yl%C3%A4maksuja%20uhkaa%20%20tuplaantuminen%20vuonna%202019/2017322049782/4