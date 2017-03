Uutinen

Kymen Sanomat: Nyt lähtee toinenkin Kajava - Metsolan Merimatkat lopettaa toistaiseksi Tilausliikennettä järjestävä Metsolan Merimatkat Oy on myynyt m/s Kajava-aluksen. — Alus on ollut meillä vuodesta 2001, ostimme sen silloin Esko Piispa Ky:ltä. Toisen aluksemme Kajava II:n myimme vuosi sitten Uuteenkaupunkiin. Tämä nyt myymämme alus siirtyy Helsinkiin, kertoo Metsolan Merimatkojen toimitusjohtaja Ismo Jäntti yhtiön lähettämässä tiedotteessa. Kajavan on ostanut Suomen Saaristokuljetus Oy, joka tarvitsi lisää aluksia liikennöintiin. Nyt myyty Kajava on 15 metriä pitkä ja asiakaspaikkoja aluksella on 129. Nopealla aikataululla syntynyt kauppa tarkoittaa sitä, että Metsolan Merimatkojen liikennöinti tällä haavaa päättyy tähän. — Tulevaisuus on jätetty avoimeksi, mutta ainakin tämä kesä vedetään henkeä, Ulla-Sari Pastinen Metsolan Merimatkoista sanoi. Pastisen mukaan matkoja varanneet asiakkaat ovat suhtautuneet ymmärtäväisesti keskiviikon uutiseen. — Kaikki tapahtui niin nopealla tempolla, joten vähän pyörällä päästämme olemme vielä itsekin. Elämä tuo eteen yllättäviä käänteitä ja niihin on tartuttava, jos se vaan on mahdollista. Ja nyt oli se mahdollisuus. Eihän tässä voi kuin lämpimästi kiittää yhteistyökumppaneita, työntekijöitä ja asiakkaita menneistä vuosista. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/23/Nyt%20l%C3%A4htee%20toinenkin%20Kajava%20-%20Metsolan%20Merimatkat%20lopettaa%20toistaiseksi/2017322050997/4