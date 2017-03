Uutinen

Kymen Sanomat: Merivartijat varoittavat: Jäälle ei kannata enää mennä Kymenlaakson rannikolla Jäätilanne Kymenlaakson rannikolla on sellainen, ettei jäälle enää kannata mennä seikkailemaan. — Näyttää siltä, että jäät sulavat nyt paikalleen ja merellä on vain ajalehtivia jäälauttoja. Sisälahdissa on vielä kiintojäätä ja siellä näkee vielä pilkkimiehiäkin, mutta jäälle ei enää ole turvallista mennä, toteaa Jarmo Aaltola Kotkan Merivartioasemalta. Jäätalvi on Aaltolan mukaan ollut huono ja kevät näyttäisi olevan sen mukainen. — Tällaisena jäätalvena jäät myös sulavat aikaisemmin. Jäätilanteen kehittymistä voi seurata muun muassa Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/23/Merivartijat%20varoittavat%3A%20J%C3%A4%C3%A4lle%20ei%20kannata%20en%C3%A4%C3%A4%20menn%C3%A4%20Kymenlaakson%20rannikolla/2017322052776/4