Kymen Sanomat: Lystiä ohjelmaa Sammolla sunnuntaina Tarja Karell heräsi viime kesänä eräänä aamuna puoli viiden aikaan. Intuitio sanoi hänelle, että katsopas kuinka vanha on Kymin pitäjä. — Nousi sängystä ylös ja laskin, että Kymin pitäjä täyttää ensi vuonna 375 vuotta. Päätöksen Loviisasta Vehkalahdelle asti ulottuvan kappelipitäjän perustamisesta teki kuningatar Kristiinan holhoojahallitus vuonna 1642. Näin totesin ja päätin, että tämän sekä Suomen satavuotisuuden kunniaksi teen juhlan, kertoo Karell. Juhlan nimi on Ilakka ja se pidetään Seuratalo Sammolla sunnuntaina. Sanakirjan mukaan ilakka tarkoittaa muun muassa lystinpitoa ja iloista menoa. — Juhlaohjelmaa oli helppo ryhtyä kokoamaan, kun tunnen melkein kaikki ja kaikki tuntevat minut. Esiintyjistä suurin osa on jollain alalla suomenmestareita, useissa eri kilpailuissa menestyneitä, sanoo Karell, joka itse vastaa juhlan huumoriesityksestä. Lavalle nousee myös lauluryhmä Tirpuset, jota Karell oli perustamassa jo vuonna 1960. Tirpuset vaalii vanhoja kisällilauluperinteitä. Juhlan kuuluttaja on Matti Piipari. Kuorolaulusta vastaa Kostel ry:n kuoro ja yksinlaulua esittää Pirjo Romppanen. Ennen väliaikaa kuullaan Leena-Kaisa kiviojan lausuntaa ja miesvoimistelua esittää Möljän Pöljät. Juhlapuheen on kirjoittanut Heikki J. Oksanen. Kun kahvit on juotu, ihastellaan Kostel ry:n kansantanhuja ja nautitaan Lauri Pätysen yksinlaulusta. — Ennen vanhaan juhlissa oli tapana antaa vapaa sana tärkeälle ihmiselle. Tässä juhlassa arkkitehti Rurik Wasastjerna kertoo, miksi hän aikoinaan muutti Helsingistä Sunilaan ja jäi Sunilaan, jonka kehitykseen hän on vaikuttanut suuresti. Yhteislauluksi juhlan loppuun kajautetaan Jaakko Juteinin sepittämään runoon sävelletty kansansävelmä Laulu Suomessa, jonka tunnetuin värssy on Arvon mekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa. Juhlaan on vapaa pääsy. Veikko Mäenpää

