Kymen Sanomat: Konttivaje uhkaa sahatavaran vientiä Kotkan satamassa Erityisesti sahatavaran vienti Suomesta on uhattuna satamiin iskeneen konttivajeen vuoksi. Perinteisesti Kiinan uudenvuoden vietto on vienyt kontit Euroopasta alkuvuodesta. Etenkin Kotka, joka on sahatavaran viennin Suomen keskus on ollut vaikeuksissa. Syitä konttitasapainon järkkymiseen on Steveco Oy:n konttioperoinnin yksikönjohtajan Tapio Mattilan mukaan muitakin kuin se, etteivät kontit kulje Kiinasta juhlahumun vuoksi. – Kotkassa on ollut yleensä aina hyvä konttitasapaino niin kauan kuin Venäjän kauppa kulki, sanoo Mattila. – Nyt on Kotkassakin konttiepätasapaino. Erityisesti se on iskenyt Kotkaan, koska Kotka on vientivolyymeiltään ykkössatama Suomessa, sanoo Mattila. Huolestuttavaa Mattilan mielestä tilanteessa on se, että sahatavaran vienti olisi juuri ollut kovassa kasvussa. – Sahatavaran kuljetus on siirtynyt kontteihin. Se on rahtaajalle helpompaa ja vastaanottajalle mieluisampi vaihtoehto. Haminan satamassa toimivan sahateollisuusyritys Södra Wood Ab:n toimitusjohtaja Tomi Liikkanen kertoo yrityksen saaneen vielä toistaiseksi sahatavaran liikkumaan. – Ongelmat ovat kuitenkin nähtävissä. Esimerkiksi voimakas hintojen nousu on ollut havaittavissa konttirahdeissa, sanoo Liikkanen. Myös Liikkanen näkee konttipulaan suurimmaksi syyksi Venäjän kaupan. – Venäjän pakotteet ja niistä johtuva transitoliikenteen väheneminen ovat vieneet tämän alueen satamilta tyhjät kontit. Lue koko uutinen:

