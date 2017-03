Uutinen

Kymen Sanomat: Kelttipyhimyksiä voi jahdata kuin Pokemoneja Päättäväisessä etunojassa kasvoja vasten piiskaavaan sateeseen marssiva pyhiinvaeltaja Walesin rannikolla ei ole niin eksoottinen näky kuin meillä Suomessa voisi ajatella. Britanniasta löytyy paljon vanhoja pyhiinvaellusreittejä ja niillä kuljetaan säännöllisesti. Walesin kelttipyhimyksiä on noin 350. Heidän joukostaan teologi ja kirjailija Liisa Seppänen poimi omansa ja vaelsi Walesin rannikkoviivaa seuraten maan etelästä pohjoiseen. — Kun löysin suosikkihenkilöitä, joilla tuntui olevan minulle asiaa, laadin matkareitin heidän mukaansa. Minua kiinnosti, näkyisikö heistä vielä jälkiä maisemassa: kirkoissa, luostarien sijoissa, raunioissa, kelttiristeissä. — Huvinsa kullakin, sehän oli kuin Pokémon -jahtia! Pari vuotta sitten virastaan luopunut Seppänen kirjoitti matkastaan kirjan Sadetta ja siunauksia. Hän on toiminut muun muassa seurakuntapappina, uskonnonopettajana, perheneuvojana ja hiippakuntasihteerinä. Hän on aiemmin julkaissut kaksi teosta, Kelttiläisillä poluilla (2008) ja Surun satuttamat (2012). Pyhiinvaellus on Seppäselle sisäinen asenne, tapa matkustaa. Yksi näkökulma, ei sen huonompi tai parempi kuin shoppailu, nähtävyydet tai kulinarismi. Häntä ei houkuttele Espanjan Santiago de Compostela, pyhiinvaelluskohteista (ainakin meillä) tunnetuin, sillä siellä on kulkijoita ruuhkaksi asti. — Minä en viihdy ruuhkissa enkä halua sinne, missä kaikki muutkin ovat. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/23/Kelttipyhimyksi%C3%A4%20voi%20jahdata%20kuin%20Pokemoneja/2017322053938/4