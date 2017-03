Uutinen

Kymen Sanomat: Karhulan kirjastossa järjestetään älypuhelinkurssi senioreille Karhulan kirjastossa järjestetään huhtikuussa senioreille vapaamuotoinen mobiilikurssi älypuhelinten peruskäytöstä. Kurssilaisia opastaa vapaaehtoistyöntekijä Janne Haikka, joka on myös aikaisemmin opastanut tietokonekerholaisia kirjaston eri toimipisteissä. Mukaan otetaan viisitoista henkilöä, jotka ovat jo aikaisemmin käyttäneet älypuhelinta. Kurssilla opastetaan älypuhelimen käyttöönotossa ja perusteissa. Tavoitteena on, että puhelimen käyttö sujuvoituu arjen toiminnoissa. Opastus tapahtuu pääsääntöisesti Android-käyttöjärjestelmän puhelimella, mutta myös muiden puhelimien käyttöjärjestelmät käydään läpi. Tarjolla on myös vinkkejä laitteiden hankintaan ja käyttöön. Kurssille tulee ilmoittautua ennakkoon Karhulan kirjaston asiakaspalveluun numeroon 040 688 3587. Ilmoittautumisaika on 27.— 31. maaliskuuta. Kurssiin osallistuvalla tulee olla mukanaan oma älypuhelin. Myös tabletin voi ottaa mukaan. Älypuhelinkurssi senioreille 10.—13. huhtikuuta kello 13—15. Paikkana on Karhulan kirjaston 2. kerroksen kokoustila. Lue koko uutinen:

