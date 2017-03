Uutinen

Kymen Sanomat: Fobiaksi paisuneesta pelosta voi toipua — taustalla on usein kokemus lapsuudesta Sairaalloisen pelon tunnistaa sietämättömästä ahdistuksen tunteesta. Fobiasta kärsivästä tuntuu mahdottomalta tehdä asioita, jotka liittyvät pelon kohteeseen. Kaikki pelot eivät ole fobioita, eikä fobiasta välttämättä ole suurta haittaa elämässä. Esimerkiksi käärmeiden pelko voi olla suoranaista kammoa, mutta harva joutuu arjessaan tekemisiin matelijoiden kanssa. Fobian saattaa aiheuttaa traumaattinen tai muuten pelottava kokemus, joka on usein tapahtunut lapsuudessa. Vanhemmat tai muut aikuiset ovat myös saattaneet varoitella uhkaavasti jostain, mikä on edesauttanut fobian syntymistä. Fobian perimmäinen syy on mallioppiminen. Kun lapsi toistuvasti tarkkailee pelosta kärsivää vanhempaansa, hänelle voi kehittyä sama pelko. Myös kova tai pitkään jatkunut stressi, uupumus ja ahdistuneisuus voivat altistaa fobian puhkeamiselle. — Fobian kohteeksi voi muodostua oikeastaan mikä tahansa asia. Esimerkiksi jokin haju saattaa aiheuttaa kammoa, jos se liittyy traumaattiseen kokemukseen, sanoo psykologi Heli Heiskanen. Lapsen kehitykseen kuuluu ohimeneviä vaiheita, joihin liittyy joskus voimakkaitakin pelkoja ja ennakkoluuloja. Varsinaiset fobiat ovat kuitenkin harvinaisia. — Jos pelko on merkittävästi arkea haittaava, esimerkiksi syömiseen liittyvä, kannattaa hakea apua. Pelkoa voi myös helpottaa, jos aikuinen on tilanteessa rauhallinen ja ymmärtäväinen sekä tuo esille, että hätää ei ole, Heiskanen neuvoo. Vaikka pelko olisi äitynyt fobiaksi, siitä voi parantua täysin. Fobioita hoidetaan psykoterapialla, johon sisältyy pelon kohteelle altistamista. Tärkeää on opetella rentoutumaan. Altistushoidossa fobiasta kärsivä opettelee sietämään pelon kohdetta pienin askelin ammatti-ihmisen ohjauksessa. — Joskus tukena on myös lääkehoitoa, mutta mikään lääke ei yksinään pysty pelkoa parantamaan, Heiskanen huomauttaa. Siihen on tarjolla lukuisia erilaisia harjoitusmenetelmiä, kuten esimerkiksi viime aikoina suosituksi noussut mindfulness. Varmaa keinoa fobian ennaltaehkäisyyn ei ole, mutta elämäntavoilla on merkitystä. — Kohtuuttoman pelottaviin tilanteisiin hankkiutumista kannattaa välttää, samoin liiallista stressiä, Heiskanen opastaa. Lue koko uutinen:

