Kymen Sanomat: Aseveljeyden ja fasismin tutkija Oula Silvennoinen vierailee tänään Kotkassa Kirjallisen illan vieraana Kotkan pääkirjastossa on tänään filosofian tohtori, historiantutkija Oula Silvennoinen. Silvennoinen työskentelee tutkijana Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat olleet muun muassa poliisitoiminnan, paperiteollisuuden ja eurooppalaisen fasismin historiat. Kirjallisen illan vieras tunnetaan erityisesti väitöskirjatyöstään Salaiset aseveljet:Suomen ja saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933-1944. Teos ilmestyi vuonna 2008. Hän on kirjoittanut myös Gösta Serlachiuksen elämänkerran paperisydän (2002). Viime vuonna Silvennoinen julkaisi kirjan Suomalaiset fasistit: mustan sarastuksen airuet. Siinä hän ja kaksi muuta historioitsijaa kartoittavat, mistä suomalaisessa fasismissa on kyse ja millainen vaikutus fasistisilla liikkeillä on ollut suomalaiseen yhteiskuntaan vuosina 1918—1944. Kirjailijavieras Oula Silvennoinen Kotkan pääkirjaston 2. kerroksessa torstaina 23.3. kello 17.30. Vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

