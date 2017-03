Uutinen

Kymen Sanomat: Venäjälle saa viedä Suomesta elintarvikkeita, vaikka moni luulee, että ei saa Kolme vuotta sitten alkanutta Ukrainan kriisiä seurasi EU:n ja Venäjän toisilleen asettamien pakotteiden sekamelska. Venäjä asetti tuontikieltoja eläinperäisille elintarvikkeille. Suomessa on kuitenkin vallalla käsitys, että Venäjälle ei saada viedä mitään elintarvikkeita. Venäjän-viennin kehitysjohtaja Tuula Repo Pro Agria Etelä-Suomesta kumoaa painokkaasti tämän virheellisen käsityksen. Se on tyrehdyttänyt kiinnostuksen vientiin myös sellaisista elintarvikkeista, joita pystyy vapaasti viemään. Venäjälle saa Revon mukaan viedä kaikkia muita paitsi eläinperäisiä elintarvikkeita. Repo korostaa, että näiden elintarvikkeiden vientiä pitäisi kiireen vilkkaa lisätä tuntuvasti. Suomalaisen ruuan maine Venäjällä oli Revon mukaan jo aiemmin hyvä, mutta maine on entisestään parantunut. Suomalaisille elintarvikeviejille olisi tarjolla hyvät markkinat, jos vain löytyisi yrittäjiä, jotka veisivät. — Venäjältä on tullut niin paljon positiivisia viestejä, että suomalaisten on syytä ottaa ne vakavasti. Vienti on nostettava aivan uudelle tasolle. Suomalaisten on aika rohkaistua. Muuten me menetämme vuosia kestäneen laajan pohjatyön, jota viennin edistämiseksi on tehty. — Jos suomalaiset eivät vie, sen tekevät italialaiset ja espanjalaiset tai Venäjän eri kansallisuudet, Repo sanoo. Pro Agria Etelä-Suomi on tehnyt vuodesta 2010 lähtien yhteistyötä pietarilaisen kauppatalo Lendin kanssa premium-luokan elintarvikkeiden viennissä ja markkinoinnissa. Ykköslaatuisille elintarvikkeille löytyy Venäjältä ostajia, vaikka ajat olisivat huonot. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/22/Ven%C3%A4j%C3%A4lle%20saa%20vied%C3%A4%20Suomesta%20elintarvikkeita%2C%20vaikka%20moni%20luulee%2C%20ett%C3%A4%20ei%20saa/2017522045352/4