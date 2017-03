Uutinen

Kymen Sanomat: Väylämaksujen puolittaminen jatkuu myös ensi vuonna Merenkulun väylämaksujen puolittaminen jatkuu ensi vuoden loppuun Suomessa. Alunperin väylämaksut puolitettiin koeajaksi vuosiksi 2015-2017. Hallitusohjelmaan on kuitenkin kirjattu, että teollisuuden kilpailukykyä turvataan pidentämällä väylämaksujen puolittamista yhdellä vuodella eli vuoden 2018 loppuun saakka. Pidennys on ohjelmassa sidottu yhteiskuntasopimuksen syntymiseen. Yhteiskuntasopimuksen sijaan tehty kilpailukykysopimus merkitsee Liikenne- ja viestintäministeriön yksikönjohtaja, hallitusneuvos Sanna Ruuskasen mukaan hallitusohjelman ehdon täyttymistä. Ruuskanen selvitti asian kansanedustaja Jukka Kopran (kok.) pyynnöstä. Kopran mukaan epätietoisuutta väylämaksujen tulevaisuudesta lisäsi se, että keskiviikkoaamuun saakka LVM:n nettisivuilla oli vanha tiedote, jossa kerrottiin kokeilun päättyvän kuluvan vuoden lopulla. Nyt tiedotetta on muokattu. Merenkulun väylämaksut ovat erikoisuus, joita ei juurikaan muissa maissa ole käytössä. Satamat ja logistiikkatoimijat pitävät väylämaksuja isona haittana kilpailukyvylle. Väylämaksujen poistamista kilpailua vääristävinä on toistuvasti vaadittu. Lue koko uutinen:

