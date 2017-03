Uutinen

Kymen Sanomat: Useita uhreja epäillyssä terrorihyökkäyksessä brittiparlamentin edustalla — hyökkääjä ajoi autolla ihmisten yli ja puukotti poliisia Britannian poliisi tutkii keskiviikkoista hyökkäystä Britannian parlamentin edustalla Lontoossa terroritekona. Britannian hallitus kokoontui hätäistuntoon tapahtuman vuoksi. Poliisi ampui hyökkääjää, joka on mahdollisesti kuollut luoteihin. Lisäksi ainakin yksi uhreista kuoli saamiinsa vakaviin vammoihin ja useiden muiden kerrottiin loukkaantuneen erittäin pahoin. Loukkaantuneiden joukossa on noin 15-vuotiaita ranskalaisia koululaisia sekä poliiseja. Isku tehtiin iltapäivällä. Iltaa kohden on esitetty tietoja, joiden mukaan hyökkääjiä on mahdollisesti ollut kaksi. Daily Telegraphin saamien tietojen mukaan mukaan toista tekijää etsitään edelleen parlamentin alueella. Loukkaantuneet joutuivat auton yliajamiksi, kun hyökkääjä ajoi kohti parlamenttia Westminsterin siltaa pitkin. Hyökkääjän kerrottiin myös puukottaneen yhtä poliiseista. Alueelta kuultiin silminnäkijöiden mukaan useita laukauksia. Iskun motiiveista ei ole toistaiseksi tietoa. Vaikka alueella on runsaasti valvontakameroita, Lontoon poliisi pyysi kansalaisia lähettämään omia kuviaan tapahtuneesta viranomaisille. Alue on evakuoitu ihmisistä, Westminsterin metroasema on suljettu ja bussit on ohjattu kiertoreiteille. Pääministeri Theresa Mayn kerrottiin olevan turvassa. BBC:n mukaan May sysättiin turvaan Jaguar-autoon, kun hyökkäys alkoi. Reutersin valokuvaaja kertoi nähneensä ainakin kymmenkunta loukkaantunutta läheisellä Westminsterin sillalla. Myös sairaalalähteet kertoivat BBC:lle noin kymmenestä loukkaantuneesta. Lue Helsingin Sanomien juttu tästä! Uutista päivitetty kello 19.46. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/22/Useita%20uhreja%20ep%C3%A4illyss%C3%A4%20terrorihy%C3%B6kk%C3%A4yksess%C3%A4%20brittiparlamentin%20edustalla%20%E2%80%94%20hy%C3%B6kk%C3%A4%C3%A4j%C3%A4%20ajoi%20autolla%20ihmisten%20yli%20ja%20puukotti%20poliisia/2017522050455/4