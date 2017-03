Uutinen

Kymen Sanomat: Sata vuotta sapuskaa käsittelyssä Pyhtään kirjastolla Suomen juhlavuoteen liittyvän maaliskuisen ruokateeman innoittaman Pyhtään kirjastossa järjestetään tilaisuus, jossa suunvuoron saavat kaikki ruoan ystävät. Kolmen tunnin aikana jaetaan ruokaan liittyviä muistoja ja kokemuksia vapaamuotoisen keskustelun merkeissä. Tapahtuman on ideoinut pyhtääläinen Meri Markus, joka opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa ja kyse on hänen opintoihinsa liittyvästä kurssitehtävästä. Luentoa hän ole järjestämässä, vaan keskustelua, jossa käydään vapaata ja vilkasta vuoropuhelua. — Kaikki me syömme ja kaikilla on taatusti mielipiteitä ruoasta. Sadan vuoden aikana moni asia on muuttunut ja kehittynyt. Tarkoitus on, että esille tulisi koko kaari pulavuosien pettuleivästä tämän päivän nakkareihin ja pizzaan, kertoo Markus. Osallistujien toivotaan tuovan tilaisuuteen vanhoja sekä uusia reseptejä, joista haluaa kertoa muillekin. Tarvittaessa kirjaston kopiokone toimii. Toisaalta on mahdollista vain nauttia juttutuokiosta. Markus sanoo, ettei kirjastolla syödä ruokia, mutta pullakahvit tarjotaan. Kirjastoon on tilaisuutta varten kerätty monenlaista aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Niistä voi löytää uusia ideoita ruokapöytään. Samalla voi tulla esiin ohjeita jo melkein unohtuneisiin ruokalajeihin tai hauskoja historiallisia faktoja vuosikymmenien ruokakulttuurista. Kirjastonjohtaja Evan Sepän mukaan kirjastolle koottu kirjallisuus, kuten keittokirjat, ovat normaalisti lainattavissa. Paikkakunnan perinteiset ruoat varmaankin nousevat esiin keskustelussa. Seppä kertoo, että useat ihmiset ovatkin jo etukäteen ottaneet asian puheeksi kirjastossa käydessään. Yleisemmin on silti tarkoitus puhua koko Suomen sapuskoista. Meri Markus toivottaa tervetulleeksi kaikki ruoasta ja ruokakulttuurista kiinnostuneet, jotta tilaisuudesta tulisi mukava, makoisa ja monipuolinen. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/22/Sata%20vuotta%20sapuskaa%20k%C3%A4sittelyss%C3%A4%20Pyht%C3%A4%C3%A4n%20kirjastolla/2017322048470/4