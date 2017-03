Uutinen

Kymen Sanomat: Rasisminvastainen tapahtuma tänään Merikeskus Vellamossa — kuvat kertovat turvapaikanhakijoiden elämästä Merikeskus Vellamossa järjestetään tänään rasisminvastainen tapahtuma. Ilta alkaa teemalla laiva on lastattu — kertomuksia ja kuvia Lesboksen saaren rannoilta ja pakolaisleiriltä Kreikassa. Kokenut vapaaehtoistyöntekijä Maarit A. Vuori esitelmöi auditoriossa ja näyttää kuvia. Tilaisuuden jälkeen Merivartiomuseon henkilökunta esittelee venehallissa olevan, äskettäin Välimerellä käytössä olleen siirtolaisveneen. Kurdien uudenvuoden ja kevään Newroz-juhlaa vietetään venehallissa tanssin ja musiikin merkeissä. Venehallissa avautuu Suomen valokuvataiteen museon Taskualbumit-näyttely, jossa seitsemän siirtolaista kertoo valokuviensa välityksellä matkastaan kotimaastaan Suomeen. Valokuvat raottavat vastaanottokeskuksissa turvapaikkapäätöstä odottavien ihmisten historiaa ja uutta arkea Suomessa. Näyttelystä tulee Merivartiomuseoon tämän kevään aikana digitaalinen versio. Turkissa, Irakissa ja Iranissa työskennellyt entinen toimittaja Roni Kaya on kuvannut Itä-Turkin Kurdistanissa elämää neljässä eri kaupungissa. Kurdilaista kulttuuria ja maisemaa esittelevä kuvanäyttely on esillä Vellamon pääaulassa ensi lauantaihin saakka. Rasisminvastainen tapahtuma Merikeskus Vellamossa Kotkassa keskiviikkona 22.3. kello 17.30—20. Vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

