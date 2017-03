Uutinen

Kymen Sanomat: Politiikasta sivuun jäävä Tapio Lepistö: Etelä-Kymenlaakso on vääjäämättömästi menossa kohti yhtä kaupunkia Etelä-Kymenlaakson suuri kysymys on, millä kuntarakenteella se tulevaisuuteen menee. Tällä hetkellä päättäjät ovat sekä yhden kaupungin puolesta että vastaan. Kenties viimeisen kerran nykyisellä valtuustokaudella kokoontunut seutuvaltuusto jättää perinnöksi jatkajalleen kysymyksen tulevaisuuden kuntarakenteesta. Haminan kaupunginhallituksen johdosta sivuun hypännyt Tapio Lepistö (kok.) totesi näkevänsä hieman politiikan ulkopuolelta katsellen tarkemmin sen, että Etelä-Kymenlaakso on vääjäämättä menossa kohti yhtä kaupunkia. — Tilanne on nyt aivan toinen kuin aikaisemmin. Kunnilta lähtee iso osa tehtävistä pois. Painoarvon säilyttääkseen alueen pitää yhdistää voimavaransa, Lepistö sanoi. Lepistön mukaan seuraavalla valtuustokaudella pitää vähintään selvittää kunnolla kuntien yhteenliittyminen. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

