Kymen Sanomat: Poliisi varoittaa lapsia Venäjältä levinneestä ahdistavasta itsemurhapelistä — pelin osuutta itsemurhiin on myös epäilty Itä-Uudenmaan poliisi varoittaa sosiaalisessa mediassa leviävästä Blue Whale -nimisestä pelistä, joka on aiheuttanut ahdistusta nuorten keskuudessa. Ilmiö on tullut julki vantaalaisessa koulussa, kun oppilaat eivät ole uskaltaneet puhua asiasta kotona vanhemmilleen. — Saimme jo kuukausi sitten virallisia kanavia pitkin tietoa, että tällainen ilmiö on olemassa, sanoo ylikonstaapeli Anne Laakso Itä-Uudenmaan poliisista. Poliisin mukaan kyseessä on Venäjältä lähtöisin oleva itsemurhapeli, ja poliisiin otti yhteyttä vantaalaisen koulun henkilökunta. — Pelaaja suorittaa haasteina erilaisia tehtäviä 50 päivän ajan. Tehtävät saattavat olla viiltelyä, raakojen kauhuelokuvien katselua, autojen edessä makaamista ja niin edelleen. Jos pelaaja selviää kaikista pelin ehdottamista tehtävistä, viimeisenä yritetään itsemurhaa. Peli on levinnyt maailmalla laajalti ja on johtanut Venäjällä nuorten ihmisten tekemiin itsemurhiin, kertoo Itä-Uudenmaan poliisilaitos Facebookissa. Peli ei Anne Laakson mukaan ole varsinainen pelisovellus, vaan sitä pelataan venäläisessä sosiaalisen median palvelussa. Poliisin päivitys herätti Facebookissa vuolaan kommenttivyöryn, joissa koko peliä epäiltiin trolliksi. Poliisilaitos vastasi, että peli on olemassa. Blue Whalen osuutta itsemurhiin on myös epäilty. Ahdistuneet nuoret ovat saattaneet hakeutua samoihin nettiryhmiin ahdistuksensa vuoksi, eivät pelin takia. Esimerkiksi faktoja tarkastava Snopes-sivusto on todennut, ettei selvää yhteyttä venäläisnuorten itsemurhien ja Blue Whalen välillä voida varmasti todentaa. Lue juttu HS:n sivulla Lue koko uutinen:

