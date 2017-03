Uutinen

Kymen Sanomat: Kymi Sinfonietta piristi palvelutalon arkea Johannes Raikas ilmoittaa, että seuraavaksi tulee kaikille tuttu kappale. Kun hän kajauttaa Junnu Vainion Vanhojapoikia viiksekkäitä -iskelmän ensimmäiset sanat, yleisö repeää laulamaan. Kymi Sinfoniettan soittajien, viulistien Tarmo Adsonin, Matias Särkelä Jentoftin ja kontrabasisti Raikkaan muodostama pienyhtye on kerännyt Koskenrinteen Kodin kahvion täyteen kuulijoita. Mattimyöhäiset joutuvat tyytymään ovensuupaikkoihin. — Nämä Kymi Sinfoniettan konsertit ovat kovasti tykättyjä. Aina on ollut tupa täynnä, vastaava hoitaja Päivi Seppinen vahvistaa. 40-minuuttinen musiikkituokio päättyy menevään Heili Karjalasta -kappaleeseen. Kotihoidon asiakkaista ja hoivakodin asukkaista koostuva yleisö puhkeaa raikuviin suosionosoituksiin. Innokkaasti mukana laulanut Johan Karlsson nousee seisomaan ja kehottaa antamaan toiset aplodit. — Suurkiitokset pojille. He esittivät kaikki suosikkikappaleeni. Tätä oli oikein odotettu. Näin isoa yleisöä ei täällä ole aikaisemmin ollut, Karlsson sanoo soittajia kätellessään. Liki 90-vuotias Karlsson on itsekin pitkän linjan musiikkimies. Hän kertoo laulaneensa kuorossa 36 vuotta ja opiskelleensa Kotkan musiikkiopistossa. — Viimeksi lauloin Kotkan Kantaattikuorossa ja sitä ennen Karhulan Mieslaulajissa. Esiintyminen oli osa Kymi Sinfoniettan pienyhtyeiden konserttisarjaa, joka vie tällä viikolla musiikkia Kotkan ja Kouvolan vanhainkoteihin ja palvelutaloihin. Yhteensä esiintymispaikkoja on 55. Kaikki orkesterin soittajat ovat mukana jalkautumisissa muodostaen kahden—viiden hengen pienryhmiä. Muusikot ovat koooneet ohjelmistonsa itse. Kappalevalinnoissa on huomioitu kuulijakunnan ikä. — Soitamme tuttuja kappaleita, joissa voi laulaa mukana. Lisäksi heitämme sekaan muutamia makupaloja, Raikas kertoo. Vierailut palvelutaloissa ja kouluissa ovat tärkeä osa Kymi Sinfoniettan toimintaa. Tavoitteena on viedä musiikkia myös niiden ulottuville, joilla ei ole mahdollisuuksia tulla kuuntelemaan orkesteria konserttisaleihin. Lue koko uutinen:

