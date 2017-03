Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa on ensi syksynä alkamassa englanninkielinen opetus Englanninkielinen opetus on ensi syksynä alkamassa Haukkavuoren koulussa kahdella peruskoulun 1. vuosiluokan opetusryhmällä. — Haukkavuoressa on tilaa kahdelle ryhmälle, kun toisena vaihtoehtona olleessa Rauhalan koulussa ovat ensi lukuvuonna käynnissä sisäilmakorjaukset, jotka rajoittavat opetustilojen käyttöä. Englanninkielisen opetuksen järjestäminen yhdellä koululla on myös pedagogisesti perusteltua ryhmien muodostamisen sekä joustavien opetusjärjestelyjen kannalta, toteaa opetustoimenjohtaja Juha Henriksson. Päätöksen englanninkielisen opetuksen toteuttamispaikasta tekee lasten ja nuorten lautakunta kokouksessaan 28. maaliskuuta. Kaupunki järjesti alkuvuodesta haun englanninkieliseen opetukseen, johon ilmoittautui yhteensä 49 lasta. Heistä kaksi on jo perusopetuksen oppilaana. Haminasta oli yksi hakija. — 29 huoltajaa ilmoitti lapsensa englanninkieliseen opetukseen, mikäli opetus järjestetään Haukkavuoren koululla ja 11 lasta ilmoitettiin Rauhalan kouluun. Viiden lapsen huoltajalle ei järjestämispaikalla ollut väliä ja kaksi huoltajaa ei ottanut kantaa asiaan. Hakuajan päätyttyä on yksi huoltaja ilmoittanut peruvansa hakemuksen. Hakijoiden suuri määrä yllätti edelliseen vuoteen verrattuna ja nyt oppilaita on riittävästi opetuksen käynnistämiseen. Koska ryhmien määrää eikä maksimiryhmäkokoa ole määritetty, on englanninkielinen opetus aloitettava kaikkien sinne ilmoittautuneiden oppilaiden osalta. Se tarkoittaa kahden ryhmän perustamista. Lue koko uutinen:

