Kymen Sanomat: KTP tarvitsee vielä ainakin yhden voiton — tänään on siihen paras mahdollisuus KTP-Basketilla on Korisliigan runkosarjassa pelaamatta kolme ottelua. Tänäisen Kobrat-ottelun jälkeen kotkalaiset matkaavat vielä Joensuuhun ja päättävät sarjan kotiottelulla Seagullsia vastaan. KTP kilpailee viimeisestä pudotuspelipaikasta Pyrinnön kanssa. Joukkueet ovat tasapisteissä, mutta KTP on keskinäisten ottelujen perusteella edellä. Pyrinnöllä on jäljellä enää kaksi vierasottelua, BC Nokiaa ja heittopussi Korihaita vastaan. Pyrinnön Korihait-kortin vuoksi KTP tarvinnee vähintään yhden voiton pysyäkseen pudotuspeliviivan yläpuolella. Paras mahdollisuus voiton ottamiseksi on tänään. — Lähdemme parantamaan viime viikosta levypallopelaamista ja toivottovasti osumme kotisalissa paremmin myös kaaren takaa, KTP:n päävalmentaja Ray Ailus sanoo Korisliigan verkkosivuilla. Kobrien Damion Dantzler on viime aikojen tappioista huolimatta positiivisella tuulella. — Olemme saaneet peliämme parempaan suuntaan. Kotkassa on tärkeää pitää pallosta emmekä saa päästää heidän heittäjiään kuumaksi, Dantzler sanoo. KTP-Basket—Kobrat, Korisliigaa Steveco-areenalla Karhuvuoressa kello 18.30. Lue koko uutinen:

