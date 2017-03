Uutinen

Kymen Sanomat: Hamina maksaa Suurenkallioniemen alueesta 16 000 euroa Haminan kaupunki ja Stora Enso Oyj ovat sopineet Suurenkallionniemen alueen maa- ja vesialueen kaupasta. Kaupunki ostaa Summassa sijaitsevasta Suurenkallionniemestä noin 5,1 hehtaarin määräalan ja 1,2 hehtaarin vesialueen yhteensä 16 000 eurolla. Stora Enso on tarjonnut Summasta kaupungille kaikkiaan 34 hehtaarin maa-alueen ja 248 hehtaarin vesialueen ostamista. Tässä vaiheessa on kuitenkin sovittu, että kaupunki ostaa ensin pienemmän maa- ja vesialueen ja neuvotteluja jatketaan loppuosasta. Suurenkallionniemi on voimassa olevassa asemakaavassa retkeily- ja leiriytymisaluetta. Kaupunki hankkii Suurenkallionniemen alueen korvaamaan Matinsaaren virkistysaluetta, jonne ollaan kaavoittamassa muuta käyttöä. Kauppa käsitellään torstaina kokoontuvassa Haminan kaupunkikehityslautakunnassa. Lautakunnalla on oikeus päättää alle 75 000 euron arvoisten alueiden ostamisesta. Lue koko uutinen:

