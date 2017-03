Uutinen

Kymen Sanomat: Hamina avasi keskusteluareenan kaupunkilaisille ja kuntavaaliehdokkaille Haminan kaupunki on avannut verkkoon keskusteluareenan, jonka tarkoituksena on äänestäjiä ja tulevia kuntapäättäjiä yhteiseen keskusteluun. Osoitteessa www.kotikaupunkinahamina.fi olevalla sivustolla kuntavaaliehdokkaat voivat kertoa, millainen on heidän mielestään tulevaisuuden Hamina. Sivustolla on kahdeksan kysymykstä, joissa tiedustellaan muun muassa ehdokkaiden näkemyksiä Haminan tulevaisuuden menestystekijöistä, tärkeimmistä kehittämiskohteista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä keinoista työpaikkojen lisäämiseksi. Kaupunkilaiset voivat kommentoida ehdokkaiden vastauksia ja tehdä heille lisäkysymyksiä. Keskustelussa esiin nousevia teemoja aiotaan hyödyntää myös kaupungin strategiaprosessissa kuluvan vuoden aikana. Keskusteluareenan toivotaan herättävän haminalaiset kiinnostumaan kotikaupunkinsa asioista ja äänestämään kuntavaaleissa. Äänestysprosentti Haminassa vuoden 2012 vaaleissa oli 56,5 ja koko maassa 58,2. Kymen Sanomien vaalikone Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/22/Hamina%20avasi%20keskusteluareenan%20kaupunkilaisille%20ja%20kuntavaaliehdokkaille/2017600/4