Brittiparlamentin ulkopuolella epäilty terrorihyökkäys — BBC:n mukaan hyökkääjä kuoli poliisin luoteihin

Kuva: EPA/Will Oliver

Ainakin yhtä ihmistä on ammuttu brittiparlamentin ulkopuolella, kertovat uutistoimistot. Oletetussa hyökkäyksessä on myös loukkaantunut useita ihmisiä jouduttuaan mahdollisesti auton yliajamaksi.



Tekijän motiiveista ei ole toistaiseksi tietoa. BBC:n mukaan hyökkääjä kuoli poliisin luoteihin. Britannian poliisi kertoi tutkivansa tapausta terrorismina.



Alue on evakuoitu ihmisistä, Westminsterin metroasema on suljettu ja bussit on ohjattu kiertoreiteille.



Uutistoimisto AP kertoi, että poliisi ampui hyökkääjän ja Independent-lehden mukaan yhtä poliisia on puukotettu.



Pääministeri Theresa Mayn kerrottiin olevan turvassa. BBC:n mukaan May sysättiin turvaan Jaguar-autoon, kun hyökkäys alkoi.



Reutersin valokuvaaja kertoo nähneensä ainakin kymmenkunta loukkaantunutta läheisellä Westminsterin sillalla parlamentin tapahtumien jälkeen. Loukkaantuneista neljä makasi maassa verta vuotavana ja ilmeisesti tajuttomana.



Alueelta on kuultu joko laukauksia tai räjähdyksiä. Silminnäkijät ovat kertoneet myös alueella olleesta veitsimiehestä.



Parlamenttirakennus on suljettu ja sisällä olevia kehotettiin pysymään sisätiloissa.

