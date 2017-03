Uutinen

Kymen Sanomat: Roope Mäkelä jatkaa PeKan penkillä vielä kaksi kautta — ”Eihän tätä yhteen vuoteen voi jättää” Roope Mäkelän valmentajaura naisten Korisliigan Peli-Karhuissa ei jää kuluvaan kauteen. Toistaiseksi hienosti sujunut kausi on tyydyttänyt niin Mäkelää kuin seurajohtoakin. PeKa jatkaa samalla päävalmentajalle seuraavat kaksi vuotta. — Eihän tätä yhtään vuoteen voi jättää. Tekeminen on parantunut kesken kaudenkin, ja uskon olevani ensi kaudella parempi valmentaja, Mäkelä perustelee. Vaikean alun jälkeen PeKa on päässyt hurjaan lentoon ja nousi lopulta nelospaikalle. — Meillä on ollut paljon loukkaantumisia, ja jouduimme vaihtamaan amerikkalaisia. Itse olen oppinut mukana, varsinkin meidän kokeneilta jenkeiltämme. Mitä pidemmälle kausi on edennyt, sitä enemmän olen ymmärtänyt antaa pelaajille vapauksia. PeKa aloittaa liigan puolivälierät tänään tiistaina. Karhuvuoreen saapuu runkosarjan viidenneksi sijoittunut Forssan Alku. Viimeisestä 14:sta ottelusta PeKa on voittanut peräti 11, kun taas FoA on hävinnyt yhtä monta kertaa. — FoA ei ole pelannut tuloksellisesti hyvin, mutta heillä on paljon taitoa, Mäkelä varoittelee. — Heillä on neljä amerikkalaista takamies-yleispelaajaa, mikä tuo match-upeihin paljon mietittävää. FoA on täysin erilainen joukkue kuin esimerkiksi Catz tai Hyvinkää. PeKa—FoA alkaa Karhuvuoren urheilutalossa tänään kello 18.30. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/21/Roope%20M%C3%A4kel%C3%A4%20jatkaa%20PeKan%20penkill%C3%A4%20viel%C3%A4%20kaksi%20kautta%20%E2%80%94%20%E2%80%9DEih%C3%A4n%20t%C3%A4t%C3%A4%20yhteen%20vuoteen%20voi%20j%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4%E2%80%9D/2017322042463/4